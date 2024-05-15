Москва, 15 мая, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин 15 мая проводит первое заседание правительства в новом составе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

РИА Новости/Александр Астафьев

Он поздравил министров с назначением и подчеркнул, что это серьёзная ответственность.

«Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая чётко и эффективно», ― отметил Мишустин.

В качестве приоритета в работе премьер назвал достижение обновлённых национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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Мишустин попросил членов правительства внимательно отнестись к предложениям, прозвучавшим в Госдуме во время дискуссий по утверждению состава правительства. Он также напомнил о поручении главы государства определить в ближайшее время финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.

«Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке в том числе новых законов и новых нормативных актов», ― указал председатель правительства.

Он также призвал новое правительство действовать в едином строю без пауз. Мишустин также указал на главную задачу правительства ― в полном объёме и в срок выполнять поручения президента, а также делать всё возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе.

Кроме того, премьер поблагодарил тех членов правительства, которые перешли на другие должности, и пожелал им дальнейших успехов.

Как сообщало ИА Регнум, после инаугурации президента России Владимира Путина правительство 7 мая ушло в отставку. Глава государства 10 мая внёс кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума в тот же день утвердила его в должности.

Госдума на заседании 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства России. На пленарном заседании 14 марта парламентарии утвердили все кандидатуры, предложенные премьером, на должности руководителей федеральных министерств. В этот же день новый состав правительства утвердил Владимир Путин.

На совещании в Кремле российский лидер призвал кабмин не забывать о важности выстраивания работы на шестилетнюю перспективу и в ближайшее время определить и «донастроить» источники финансирования для реализации национальных проектов, программ по поддержке граждан и бизнеса. Он также попросил членов правительства серьёзно отнестись к предложениям депутатов Госдумы.