Москва, 15 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, за четыре года службы приобрёл советский автомобиль и земельный участок.

Минобороны РФ Юрий Кузнецов

В декларациях за 2015–2019 годы значится, что чета Кузнецовых купила две машины и приобрела в собственность участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. Доход Кузнецова в 2019 году составил больше 4,5 миллиона рублей — это на миллион больше, чем в 2015-м. Советский автомобиль также попал в автопарк мужчины в 2019 году, как и нежилое помещение в собственности у супруги. Также в документах значился объект незавершенного строительства на 240 «квадратов».

В 2016 году супруги купили квартиру в 156,5 квадратных метра в долевую собственность. Первое жилище из декларации уже исчезло. В 2017 году жена Кузнецова приобрела второй автомобиль — Audi A7. Из декларации он пропал в 2018 году, однако там появились два земельных участка, по 1,5 тысячи «квадратов» каждый.

В 2019 году у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. Кузнецов же приобрёл «Волгу», сообщило «РИА Новости».

С 2021 года декларации перестали публиковать в открытом доступе из-за подписанного закона о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих вооруженных сил, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. А с 2023 года антикоррупционные декларации не публиковали в связи с проведением специальной военной операции.

Начальника управления кадров Минобороны арестовали 14 мая. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил Кузнецова под стражу. По версии следствия, в 2021–2023 годах, будучи начальником управления Генерального штаба Вооружённых сил России, мужчина получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу.

В рамках дела по нескольким адресам прошли обыски. Правоохранители нашли и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание главного кадровика. Все вопросы он предложил переадресовать следственным органам.