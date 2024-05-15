Москва, 15 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Движение на Садовом кольце в центре Москвы временно перекроют из-за проведения велофестиваля и велогонки 18 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Сергей Савостьянов/ТАСС

В том числе движение транспорта будет временно закрыто с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющиха до Зубовской улицы). Также с 07:00 закроют для транспорта Садовое кольцо в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). В Дептрансе уточнили, что по мере прохождения колонны велосипедистов движение будут открывать.

Помимо этого, в зоне проведения велофестиваля будет запрещена парковка. В Дептрансе призвали водителей учитывать временные ограничения при выборе маршрута в этот день.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в этом году в столице запланировано проведение трёх велофестивалей. Они пройдут весной, летом и осенью. Первый состоится 18 мая, следующие мероприятия запланированы на 6 июля и 14 сентября.

Гостей велофестиваля, помимо гонки, ждут различные конкурсы. В том числе пройдёт и конкурс костюмов. Авторам самых оригинальных достанутся велосипед и смартфон.