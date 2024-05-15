Берлин, 15 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Украинская армия истощила резервы, моральный дух бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал, поэтому нужно начать искать сценарии выхода из украинского конфликта. Такое мнение в эфире телеканала Die Welt высказал немецкий генерал в отставке Роланд Катер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов», ― отметил он.

Генерал подчеркнул, что украинские военные ослабли и устали. Катер призвал найти выход из украинского конфликта хотя бы «за кулисами».

«По крайней мере не публично, не в средствах массовой информации — задуматься о том, как вы красиво выразились, какие сценарии выхода возможны», — отметил Катер.

При этом он считает, что это будет очень сложно.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках спецоперации, и признания новых территориальных реалий, а именно возвращения в состав РФ четырёх новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, он прекратит поставки Киеву вооружений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля заявила, что Россия ещё в 2022 году подтверждала готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине. Она напомнила, что какие-либо переговоры об урегулировании конфликта отвергла именно украинская сторона. Глава киевского режима Владимир Зеленский, в том числе по указке со стороны Вашингтона, запретил переговоры с Москвой на законодательном уровне.

Экс-помощник Генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург считает, что настоящие друзья украинского народа должны немедленно поспособствовать мирным переговорам России и Украины, а не разжигать конфликт поставками оружия.