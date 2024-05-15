Севастополь, 15 мая, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Несдетонировавшие суббоеприпасы М74 рассыпались после сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны, сообщил 15 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«В районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — предупредил Развожаев местных жителей.

Он пояснил, что суббоеприпас M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При взрыве каждый суббоеприпас даёт большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 мая в Севастополе применили систему ПВО для уничтожения целей в воздухе. Развожаев призвал жителей направиться во временные укрытия или в безопасные места.

Ночью 15 мая губернатор Севастополя сообщил, что российские военнослужащие отразили массированную атаку на город. Они смогли сбить несколько ракет в акватории и в районе аэродрома «Бельбек». Упавшие фрагменты вызвали возгорание в районе села Полюшко. Он также предупредил, что после падения обломков возможно обнаружение частей, которые не сдетонировали.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что российская система противовоздушной обороны ночью 15 мая сбила над территорией Крыма десять оперативно-тактических ракет ATACMS.