Казань, 15 мая, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к прежнему режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

РИА Новости/Максим Богодвид

«В 09:40 по московскому времени ограничения на работу аэропорта Казани сняли. В 10:05 по московскому времени сняли ограничения на работу аэропорта Нижнекамска», — заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Он добавил, что в период временных ограничений в Казани на запасные аэродромы направили два воздушных судна. В Нижнекамске в запасную воздушную гавань ушло одно судно.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая на работу обоих аэропортов вводили ограничения. Причиной Росавиация обозначила обеспечение безопасности полётов.

В Министерстве обороны 15 мая заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана. Это произошло около 7:30 по московскому времени.

Власти республики сообщали о повышенной готовности всех служб. При возникновении любых угроз жизни и здоровью людей задействуют отработанную схему, добавили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова.