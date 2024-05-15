Москва, 15 мая, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Двум задержанным в Москве врачам клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова предъявили обвинение, сообщили 15 мая в пресс-службе столичного следственного управления СК.

Соцсети Тимур Хайдаров

«С 45-летним заведующим хирургическим отделением ООО «Ай Кью Пластик» и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки», — отметило управление в Telegram-канале.

Следствие намерено просить суд об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Врачей задержали накануне, 14 мая, в рамках расследования дела, возбуждённого по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее смерть»). По месту их проживания провели обыски.

Как сообщало ИА Регнум, 35-летнему пациенту провели операцию 16 февраля. Он скончался через десять дней после хирургического вмешательства. На третий день после выписки мужчине стало плохо. Он вновь обратился в клинику, где впал в кому и, не приходя в сознание, умер.

СМИ писали, что погиб продюсер Пётр Гаврилов, которому в клинике сделали операцию на желудке. Расследование взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Причиной стал телевизионный сюжет о ряде неудачных операций, проведённых хирургом в Москве.