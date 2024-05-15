Москва, 15 мая, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, сообщили 15 мая в пресс-службе Кремля.

Пресс-служба правительства Тульской области

«Назначить Миляева Дмитрия Вячеславовича временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тульской области», — процитировала пресс-служба текст указа президента.

Указ вступил в силу в день подписания.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 мая назначил помощником президента Алексея Дюмина, который с 2016 года занимал пост губернатора Тульской области. Его освободили от должности главы региона. В администрации президента он будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься Госсоветом.

В этот же день власти Тульской области сообщили о том, что обязанности главы региона будет временно исполнять Миляев, работавший в региональном правительстве с ноября 2022 года.