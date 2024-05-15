Москва, 15 мая, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Станислав Красильников/ТАСС Дмитрий Демешин

Указ о назначении глава государства подписал 15 мая.

«Постановляю: назначить Демешина Дмитрия Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края», ― говорится в тексте документа.

Ранее пост главы региона занимал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА Регнум, после инаугурации президента Владимира Путина правительство 7 мая ушло в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства. На четыре поста он выдвинул губернаторов. На должность министра спорта он предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Госдума 14 мая утвердила Дегтярёва на должность главы Минспорта.

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 12 мая назначили первого вице-губернатора Александра Никитина до следующих распоряжений.

До назначения врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин занимал пост заместителя генпрокурора и начальника управления Генпрокуратуры в ДФО и СФО. Он работал в органах прокуратуры Подмосковья, затем в Ростовской и Калужской областях. С 2014 года работал в Генпрокуратуре, занимался надзором за борьбой с коррупцией, за исполнением законов в оборонной промышленности. В 2019 году его назначили заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

Демешин является выпускником третьего потока «школы губернаторов».

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, «школу губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.