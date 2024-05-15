Москва, 15 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Смирнова временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщили 15 мая в Кремле.

Пресс-служба администрации Курской области

«Назначить Смирнова Алексея Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — следует из документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Алексей Смирнов занимал пост первого заместителя губернатора Курской области и председателя правительства Курской области. Координировал и контролировал деятельность находящихся в его ведении министерств экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций.

Награждён Почётной грамотой президента, нагрудным знаком «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Смирнов проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Её запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 15 мая подписал указы о новых главах регионов. Так, Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, Дмитрий Миляев — временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, а Илья Середюк назначен врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса.

Так же как и Алексей Смирнов, Илья Середюк проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов». В свою очередь Дмитрий Демешин является выпускником третьего потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.