Казань, 15 мая, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Татарстан, сообщили 15 мая в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сообщило ведомство.

Дежурные средства противовоздушной обороны около 7:30 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа.

Как сообщалоИА Регнум, главы республики Рустам Минниханов сообщил, что все службы Татарстана находятся в повышенной готовности.

В начале апреля дрон атаковал здание колледжа в особой экономической зоне «Алабуга». Сообщалось, что атака началась в 5:45 мск, два БПЛА нанесли удар по общежитию.

Силы ПВО 15 мая сбили над территорией Крыма десять оперативно-тактических ракет ATACMS. Помимо этого, над Белгородской областью российские силы ПВО сбили две противорадиолокационная ракеты «Харм», две управляемые авиационные бомбы «Хаммер», два снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников. Ещё пять дронов и три беспилотника обезвредили над Курской и Брянской областями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 15 мая сообщил, что российские военнослужащие отразили массированную атаку на город.