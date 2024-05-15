Казань, 15 мая, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Все службы Татарстана находятся в повышенной готовности, сообщили 15 мая в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова.

РИА Новости/Максим Богодвид

«В республике все службы находятся в повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в регионе отработана схема действий по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей. Её задействуют в случае возникновения любых угроз.

Власти отметили, что по ситуации в Верхнеуслонском районе проверка боеготовности прошла успешно.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили приём и отправку рейсов. К настоящему моменту ограничения в Казани отменили.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Татарстана утром 15 мая. Дежурные силы ПВО сбили дрон самолётного типа в 07:30 мск.