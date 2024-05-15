Москва, 15 мая, 2024, 09:43 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, правоохранители провели обыски сразу по нескольким адресам. Об этом 15 мая сообщила газета «Известия».

Минобороны России

В правоохранительных органах уточнили, что обыски проводили в течение нескольких дней. Следственные мероприятия прошли как в Москве, так и в Краснодарском крае.

В СК ранее сообщили, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации у Кузнецова нашли и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Как сообщало ИА Регнум, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Юрия Кузнецова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранта дела арестовали.

По данным следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Следствие полагает, что за покровительство бизнесмену он получил коттедж с участком в Краснодарском крае.

Сумма взятки в деле Кузнецова превышает 30 млн рублей. По сведениям «Коммерсанта», стоимость участка составляет 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.

Кроме того, Басманный суд Москвы направил в следственный изолятор ещё одного фигуранта по делу Кузнецова — Лёву Мартиросяна. Он пробудет под стражей до 12 июля 2024 года. По информации следственных органов, Мартиросяна обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Кузнецов занял пост начальника Главного управления кадров Минобороны в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял Восьмое управление Генштаба, отвечающее за охрану гостайны.