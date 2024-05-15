Мелитополь, 15 мая, 2024, 09:56 — ИА Регнум. ВСУ начали перебрасывать танки немецкого производства Leopard на харьковское направление, сообщил 15 мая председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard-1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90», — процитировала Рогова «Газета.Ru».

По словам Рогова, украинская армия стремится спасти ситуацию, поэтому направляет всё, что может «наскрести и найти», на харьковское направление. Так, ВСУ перебросили подразделения четырёх бригад — 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, 21–й и 93-й механизированных.

По оценке Рогова, на харьковском направлении главное сражение только предстоит.

Как сообщило 14 мая Минобороны России, ВС РФ улучшили за сутки положение на четырёх направлениях. В Харьковской области группировка российских войск «Запад» нанесла удары по ВСУ в районе села Кисловка и отразила пять контратак украинской армии в районе села Синьковка.