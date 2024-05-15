Стокгольм, 15 мая, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Швеция не намерена отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщило издание Breaking Defense.

ТАСС/EPA/Johan Nilsson SWEDEN

Он подчеркнул, что сейчас подобных предложений нет. При этом Йонсон допустил, что если соответствующее решение примут страны — союзники по НАТО, то Швеция может рассмотреть такой вариант.

«Если [предложение] появится, мы сможем принять его на рассмотрение», ― указал глава минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон старается избежать прямого вооружённого столкновения с РФ. По его словам, для США также недопустимо участие американских войск в конфликте на Украине.

Глава министерства обороны Канады Билл Блэр 13 мая выступил против непосредственного размещения войск НАТО на Украине, однако поддержал создание на территории страны так называемых миссий Североатлантического альянса. Он призвал предпринимать действия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, и не допускать необдуманных шагов, которые привели бы к ещё более масштабному конфликту.

В свою очередь советник эстонского президента по вопросам нацбезопасности Мадис Ролл 13 мая заявил, что правительство Эстонии обсуждает возможность отправки войск на Западную Украину, чтобы они взяли на себя выполнение тыловых задач, а бойцов ВСУ можно было бы отправить на фронт. Он добавил, что власти оценивают вероятные последствия такого шага, дискуссии по этому вопросу ещё не завершились.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с призывом к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, которого попросил обратиться к странам-партнёрам с просьбой ввести войска на территорию страны.

На сайте Зеленского 7 мая опубликовали петицию с предложением призвать западные страны ввести войска на Украину. Если она наберёт более 25 тысяч голосов, глава киевского режима обязан будет её официально рассмотреть.