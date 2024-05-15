Боец с позывным Порт рассказал, как «Фагот» сорвал подвоз боеприпасов ВСУ
Расчёт ПТРК «Фагот» сорвал подвоз боеприпасов на позиции ВСУ в зоне спецоперации
Москва, 15 мая, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» Вооружённых сил России уничтожил несколько единиц автомобильной техники ВСУ, подвозившей боеприпасы на позиции противника, сообщило 15 мая Министерство обороны РФ.
Об этом ведомство написало в Telegram-канале, опубликовав соответствующую видеозапись. Подразделение входит в состав мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад».
Бойцы расчёта били по противнику с расстояния более трёх километров Командир отделения противотанкового взвода с позывным Порт рассказал об ударах по украинским силам.
«Обнаружили цель, выдвинулись на огневую точку. Расчет развернул комплекс, сделал выход с установки. Отработали, поразили цель, свернулись, ушли, себя не обнаружили…» — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля в Сети появилась видеозапись с кадрами работы расчёта ПТРК «Фагот» по позициям украинских военных на белогоровском направлении в ЛНР. Стрельбу вели бойцы отдельного штурмового батальона «Урал».
4 мая Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что бойцы группировки войск «Запад» сумели уничтожить пулемётные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Для этого российские военные использовали ПТРК «Фагот».