Москва, 15 мая, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» Вооружённых сил России уничтожил несколько единиц автомобильной техники ВСУ, подвозившей боеприпасы на позиции противника, сообщило 15 мая Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

Об этом ведомство написало в Telegram-канале, опубликовав соответствующую видеозапись. Подразделение входит в состав мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад».

Бойцы расчёта били по противнику с расстояния более трёх километров Командир отделения противотанкового взвода с позывным Порт рассказал об ударах по украинским силам.

«Обнаружили цель, выдвинулись на огневую точку. Расчет развернул комплекс, сделал выход с установки. Отработали, поразили цель, свернулись, ушли, себя не обнаружили…» — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля в Сети появилась видеозапись с кадрами работы расчёта ПТРК «Фагот» по позициям украинских военных на белогоровском направлении в ЛНР. Стрельбу вели бойцы отдельного штурмового батальона «Урал».

4 мая Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что бойцы группировки войск «Запад» сумели уничтожить пулемётные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Для этого российские военные использовали ПТРК «Фагот».