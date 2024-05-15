Токио, 15 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком зафиксировано в Японии. Об этом 15 мая сообщает телеканал NHK.

Известия/Кристина Кормилицына

Как уточнили специалисты в Национальном институте инфекционных заболеваний, с начала 2024 года и по 5 мая в Японии зарегистрирован 801 случай заболевания. Это в 2,76 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом всего в 2023 году был зарегистрирован 941 случай гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания, что являлось рекордом за всю историю наблюдений.

Точная причина роста заболеваемости не установлена, но японские специалисты указали, что после смягчения противокоронавирусных мер возросло количество случаев фарингита, вызванного тем же типом бактерий.

Как пояснил директор Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути, носителями бактерии является множество людей. Но бактерия становится опасной, если ей удаётся проникнуть в организм человека через рану, так как это может спровоцировать тяжёлое течение заболевания, которое будет стремительно прогрессировать. Гемолитический стрептококк может вызвать отмирание тканей рук и ног, а в особо сложных случаях привести к летальному исходу.

«Очень важно предпринимать меры инфекционного контроля, такие как мытьё рук и дезинфекция в случае травмы», — добавил Киёси Танигути.

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