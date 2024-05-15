Херсон, 15 мая, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в среду, 15 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Несколько последовательных ракетных ударов, нанесённых артиллеристами группировки войск «Днепр» из РСЗО «Ураган», по полученным заранее координатам разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника на правобережье Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Корректировку огня для уничтожения цели с минимальным расходом боекомплекта осуществляли расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отметили, что огонь на уничтожение живой силы и боевой техники ВСУ ведётся с целью лишить противника боеспособности, а также чтобы помочь российским военным осуществить ротацию личного состава и подвоз боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в Херсонской и Днепропетровской областях, за сутки уничтожив до 25 человек личного состава ВСУ, три автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart британского производства, американскую гаубицу M777 и 105-миллиметровое орудие M119.