Новый, 812-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием из Севастополя, где российские военные в ночь на 15 мая отразили массированную ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, над территорией Крымского полуострова были уничтожены десять оперативно-тактических ракет противника. Для совершения террористических атак на Крым и другие регионы враг использовал американские снаряды ATACMS, французские управляемые авиационные бомбы (УАБ) Hammer, американские противорадиолокационные ракеты (ПРР) HARM, а также крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники самолётного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

О том, что обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Фёдоровской, известил в Telegram-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Пять раз за ночь объявлялся режим ракетной опасности в Белгородской области. Дежурными средствами ПВО над регионом уничтожены две ПРР HARM, две УАБ Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять дронов, информирует Минобороны.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, несколько воздушных целей были сбиты на подлёте к областному центру, не обошлось без пострадавших. В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом, расположенный в посёлке Дубовое Белгородского района, женщина получила ранение плеча, а мужчина — ожоги. Бригадами скорой они доставлены в областную клиническую больницу.

Также за ночь пять киевских беспилотников были сбиты над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области.

Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО минометные расчёты ВДВ «накрыли» пункт управления дронами ВСУ.

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Обнаружить врага разведчикам помог беспилотный летательный аппарат Zala. Бойцы ВС РФ нанесли удар беглым огнём с корректировкой и уничтожили данный пункт вместе с расчётом, информирует 15 мая Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

А украинские СМИ известили о третьей за сутки серии ударов по военным объектам ВСУ в Харькове.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.