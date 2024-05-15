Ростов-на-Дону, 15 мая, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Взрывы произошли на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух беспилотников. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва», — уточнил глава региона.

Голубев отметил, что возгорания топлива в результате взрывов не произошло, пострадавших нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 15 мая над Белгородом и Белгородским районом на фоне объявленной около 04:25 мск ракетной опасности сработала система противовоздушной обороны (ПВО), на подлёте к городу сбито несколько воздушных целей.

В результате прямого попадания снаряда по частному жилому дому в посёлке Дубовое (Белгородский район) пострадали два человека. Женщину с ранением плеча и мужчину с ожогами доставили в областную клиническую больницу.

Кроме того, в ночь на 15 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили ракетную атаку, уничтожив над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек» несколько воздушных целей. В результате падения осколков в районе села Полюшко началось возгорание, которое вскоре ликвидировали.