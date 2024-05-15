В Канаде более шести тысяч человек покинули свои дома из-за лесного пожара
Канада, 15 мая, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Более шести тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за обширного лесного пожара в канадской провинции Альберта. Об этом 14 мая сообщил телеканал CBC.
Площадь пожара составляет около 21 тысячи гектаров, предписания об обязательной эвакуации получили жители регионального муниципалитета Вуд Баффало и жители нескольких районов города Форт-Мак-Мюррей. В муниципалитете объявлен режим чрезвычайного положения. Приказ об эвакуации действует в районах муниципалитета Бикон-Хилл, Абасанд, Прейри-Крик и Грейлинг-Террас. Всем жителям зоны эвакуации было приказано покинуть территорию к 16:00 по местному времени (23:00 мск).
Людей, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, просят явиться в назначенные пункты сбора, где будут дежурить транзитные автобусы, чтобы доставить их и их домашних животных в безопасное место. Эвакуированных просят зарегистрироваться онлайн.
Начальник региональной пожарной охраны Джоди Батц заверил, что ресурсов для борьбы с пожаром достаточно, но важно, чтобы люди как можно скорее покинули территорию и оказались в безопасности.
Как уточнили в канадском межведомственном центре по ситуации с лесными пожарами, в стране уже зарегистрировано около 90 очагов лесных пожаров, 12 из них классифицируются как «вышедшие из-под контроля». Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Альберте и Британской Колумбии.
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