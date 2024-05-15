Канада, 15 мая, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Более шести тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за обширного лесного пожара в канадской провинции Альберта. Об этом 14 мая сообщил телеканал CBC.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Площадь пожара составляет около 21 тысячи гектаров, предписания об обязательной эвакуации получили жители регионального муниципалитета Вуд Баффало и жители нескольких районов города Форт-Мак-Мюррей. В муниципалитете объявлен режим чрезвычайного положения. Приказ об эвакуации действует в районах муниципалитета Бикон-Хилл, Абасанд, Прейри-Крик и Грейлинг-Террас. Всем жителям зоны эвакуации было приказано покинуть территорию к 16:00 по местному времени (23:00 мск).

Людей, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, просят явиться в назначенные пункты сбора, где будут дежурить транзитные автобусы, чтобы доставить их и их домашних животных в безопасное место. Эвакуированных просят зарегистрироваться онлайн.

Начальник региональной пожарной охраны Джоди Батц заверил, что ресурсов для борьбы с пожаром достаточно, но важно, чтобы люди как можно скорее покинули территорию и оказались в безопасности.

Как уточнили в канадском межведомственном центре по ситуации с лесными пожарами, в стране уже зарегистрировано около 90 очагов лесных пожаров, 12 из них классифицируются как «вышедшие из-под контроля». Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Альберте и Британской Колумбии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в пяти садоводческих товариществах (СНТ) в Братске и Вихоревке Иркутской области произошли пожары. Мэр Братского района Александр Дубровин уточнил, что порывистый ветер и сухая погода способствуют моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям.

1 мая пресс-служба МЧС России информировала, что пожар, охвативший около 30 дачных строений, ликвидирован в Забайкальском крае. Возгорание произошло в СНТ «Разведчик недр», распространению огня способствовали сильный ветер и жаркая погода. Пожар перешёл на лесной массив.