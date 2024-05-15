Вашингтон, 15 мая, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена начала поиск возможностей для передачи дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot Украине, испытывающей острый дефицит в средствах ПВО. Об этом со ссылкой на источники 14 мая сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«США стремятся отправить одну батарею вместе с радрами. Европейские союзники Украины также разрабатывают планы по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов», — говорится в материале.

По информации источника, глава киевского режима Владимир Зеленский во время беседы с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, прибывшим 14 мая в Киев с необъявленным визитом, указал на острую потребность Украины в системах Patriot на фоне наступления Вооружённых сил России в Харьковской области.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, Киев потребовал от союзников закупить для Украины дополнительные батареи ПВО Patriot стоимость более одного миллиарда долларов и другие системы противовоздушной обороны. В то же время американские официальные лица неоднократно давали понять, что не имеют возможностей удовлетворения таких потребностей, указывая лишь на готовность продолжать поддерживать запас ракет для обеспечения, как полагают в Белом доме, двух находящихся на Украине комплексов Patriot.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 13 мая также заявил, что Вашингтон ищет возможности для передачи Киеву дополнительных батарей комплекса ПВО Patriot. По его словам, американская администрация достигла некоторых договорённостей с одним из союзников о передаче одной батареи.

Россия неоднократно призывала страны Запада воздержаться от поставок Украине оружия и техники. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое предназначенное для ВСУ вооружение является законной целью Вооружённых сил России.

Как передавало ИА Регнум, с начала мая сообщалось по меньшей мере о двух случаях поражения российскими военными систем противовоздушной обороны Patriot. Так, 11 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot украинских войск. За сутки до этого ВС РФ поразили «Искандером» ещё один зенитный ракетный комплекс американского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-65 на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области.