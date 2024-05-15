Флорида, США, 15 мая, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Частный самолёт Boeing 757, принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу, столкнулся с другим бортом в международном аэропорту в американском штате Флорида. Об этом 14 мая сообщает агентство Reuters.

DosenPhoto Самолёт Boeing-737

Как уточнил источник агентства, инцидент произошёл около 01:20 по местному времени 12 мая в аэропорту в Уэст-Палм-Бич. Во время руления самолёт Трампа задел крылом припаркованный на стоянке бизнес-джет.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт столкновения в аэропорту Флориды, однако в документе не указано, кто является владельцем частного Boeing 757. Начато расследование причин и обстоятельств инцидента.

По данным Reuters, Трамп 11 мая провел митинг в Уайлдвуде, штат Нью-Джерси, затем направился во Флориду. Инцидент произошёл после того, как самолёт приземлился в аэропорту Уэст-Палм-Бич.

Отмечается, что Трамп приобрел Boeing 757 за 100 миллионов долларов в 2010 году, этот самолет сильно модифицирован. Часть деталей в самолёте позолочена, в нём имеются две отдельные комнаты для гостей, три ванные комнаты, столовая и конференц-зал, а также обширная развлекательная система. Самолёт построен в 1991 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция расследует инцидент с пассажиром авиакомпании Air India Express, чей самолёт выполнял рейс из Дубая в индийский Мангалур. Мужчина устроил дебош на борту самолёта, вёл себя неадекватно, требовал, чтобы ему передали управление воздушным судном, когда борт находился над Аравийским морем. Кроме того, пассажир угрожал выпрыгнуть в море прямо из самолёта.