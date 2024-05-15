Калининград, 15 мая, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Балтика» из Калининграда в матче финала нижней сетки Кубка России по футболу одержал минимальную победу над «Спартаком» и вышел в Суперфинал турнира. Об этом 14 мая сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча, проходившая в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на четвёртой минуте встречи забил колумбийский защитник Кевин Андраде. Жёлтые карточки получили полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов и хавбэк сборной Белоруссии Кирилл Капленко.

«Красно-белые» не смогли сравнять счёт, проведя при этом больше атак (81 против 51) и нанеся в три раза больше ударов по воротам соперника (15 против 5). Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок, совершивший девять сейвов, был признан главным героем матча.

В Суперфинале Кубка России по футболу сезона 2023/24 «Балтика» сыграет с победителей финальной серии верхней сетки турнира ЦСКА — «Зенит».

Как передавало ИА Регнум, 2 матче московский ЦСКА в первом матче сыграл вничью с командой из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились форвард «красно-синих» Антон Заболотный (53’) и полузащитник «сине-бело-голубых» Александр Ерохин (83’). Ответный матч состоится в среду, 15 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.