Нью-Йорк, США, 15 мая, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его клика заслужили отправки на свалку истории, только такой шаг может остановить «бессмысленную мясорубку», в которую Киев бросает украинцев. Такое заявление сделал 14 мая постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По словам российского представителя, простые украинцы всё яснее понимают, что война, к которой США и их сателлиты готовили Украину как минимум с 2014 года, ведётся не в их интересах. Небензя обратился к представителям развивающихся стран и указал на оторванность от существующих реалий якобы мирных предложений киевских властей. Российский дипломат указал, что обсуждение этих инициатив станет в лучшем случае пустой тратой времени.

«В худшем случае вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку. Остановить ее можно лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории», — пояснил Небензя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил постпред РФ при ООН Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, страны Запада, продолжающие поставки Украине артиллерийского и дальнобойного вооружения, становят соучастниками совершаемых Киевом военных преступлений и несут за это ответственность.

В ООН неоднократно осуждали террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Так, 12 мая заместитель официального представителя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя ракетный удар ВСУ по многоквартирному жилому дому в Белгороде, в результате которого погибли 15 человек, заявил, что ООН выступает против любых атак на гражданскую инфраструктуру.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что к теракту в Белгороде имеют прямое отношение иностранные спонсоры Украины, поставляющие Киеву вооружение.