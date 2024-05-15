Харьков, Украина, 15 мая, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Группа женщин на Украине помешала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно мобилизовать мужчину, 14 мая сообщило издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Журналисты разместили соответствующий видеоролик. На кадрах видно, как люди в форме и масках пытаются посадить в фургон мужчину.

Он оказывает сотрудникам ТЦК сопротивление. Женщины, которые подошли помочь этому мужчине, кричат на тех, кто схватил его. Кроме того, они устроили драку с силовиками.

В итоге этот мужнина всё же смог покинуть машину и освободиться. Полицейский, который находился на месте случившегося, не вмешивался в конфликт и спрятался от прохожих в своём автомобиле.

На машинах, которые показаны на кадрах, установлены номера Харьковской области.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля появилась информация о том, что в городе Никополе Днепропетровской области Украины местные жители помешали отправке в военкомат мужчины, которого задержала группа вооружённых лиц. Люди разбили боковое стекло автомобиля и вытащили задержанного.

6 мая стало известно о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии. Он готовился к отправке в учебный центр. Родственники мужчины считают, что перед смертью его избили.

11 мая издание «Страна. ua» проинформировало о том, что на Украине фиксируются массовые случаи, когда водителей автобусов снимают с рейсов и отправляют в военкоматы. При этом сотрудники центра не обращают внимание на то, куда направляется транспорт.