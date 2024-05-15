На Украине женщины отбили мужчину, которого ТЦК хотел насильно мобилизовать
На Украине женщины отбили мужчину, которого ТЦК пытался отправить в военкомат
Харьков, Украина, 15 мая, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Группа женщин на Украине помешала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно мобилизовать мужчину, 14 мая сообщило издание «Страна. ua».
Журналисты разместили соответствующий видеоролик. На кадрах видно, как люди в форме и масках пытаются посадить в фургон мужчину.
Он оказывает сотрудникам ТЦК сопротивление. Женщины, которые подошли помочь этому мужчине, кричат на тех, кто схватил его. Кроме того, они устроили драку с силовиками.
В итоге этот мужнина всё же смог покинуть машину и освободиться. Полицейский, который находился на месте случившегося, не вмешивался в конфликт и спрятался от прохожих в своём автомобиле.
На машинах, которые показаны на кадрах, установлены номера Харьковской области.
Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля появилась информация о том, что в городе Никополе Днепропетровской области Украины местные жители помешали отправке в военкомат мужчины, которого задержала группа вооружённых лиц. Люди разбили боковое стекло автомобиля и вытащили задержанного.
6 мая стало известно о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии. Он готовился к отправке в учебный центр. Родственники мужчины считают, что перед смертью его избили.
11 мая издание «Страна. ua» проинформировало о том, что на Украине фиксируются массовые случаи, когда водителей автобусов снимают с рейсов и отправляют в военкоматы. При этом сотрудники центра не обращают внимание на то, куда направляется транспорт.