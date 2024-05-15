Москва, 15 мая, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Уровень российско-китайских отношений на сегодняшний день достиг наивысшей отметки за всю историю взаимодействия двух государств. Об этом президент России Владимир Путин в преддверии государственного визита в КНР заявил в интервью китайскому информационному агентству Xinhua.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться», — приводит слова главы государства официальный сайт Кремля.

В основе двусторонних отношений лежат прочные традиции дружбы и сотрудничества, связывающие народы России и Китая. За три четверти века, со дня образования Китайской Народной Республики, которую, как отметил Путин, СССР признал на второй день её существования, страны прошли долгий и местами непростой путь, который в на сегодняшний день и привёл такому уровню взаимодействия.

Также Владимир Путин указал, что Китай в рамках экономического сотрудничества уже 13 лет занимает позицию главного делового партнёра России.

В ходе интервью президент РФ подчеркнул, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга. Кроме того, отношения двух государств основаны на совпадении национальных интересов, общественной поддержке, защите территориальной целостности и безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Xinhua в преддверии своего первого визита в Китай с момента официального вступления в должность президента России после переизбрания. Визит российского лидера в КНР по приглашению Си Цзиньпина состоится 16–17 мая.