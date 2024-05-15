Нью-Йорк, США, 15 мая, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Страны Запада, продолжающие поставки Украине артиллерийского и дальнобойного вооружения, становятся соучастникам совершаемых Киевом военных преступлений и несут за это ответственность, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 14 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Безусловно, за все эти преступления несёт ответственность режим Владимира Зеленского. Однако вина Запада при этом не намного меньше», — указал Небензя.

Дипломат подчеркнул, США и союзники не только закрывают глаза на преступления киевского режима в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств, продолжая поставки Киеву артиллерийских установок из гаубиц, из которых ВСУ ведут обстрелы городов Донбасса.

При этом станы Запада, поставляя Киеву дальнобойное оружие, предоставляя разведданные и направляя на Украину своих инструкторов, преследуют иллюзорные попытки нанести России стратегическое поражение, добавил Небензя.

В Организации Объединённых Наций неоднократно осуждали террористические атаки Вооружённых сил Украины на гражданские объекты. Так, 12 мая заместитель официального представителя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя ракетный удар ВСУ по многоквартирному жилому дому в Белгороде, в результате которого погибли 15 человек, заявил, что ООН выступает против любых атак на гражданскую инфраструктуру.

Тогда посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что к теракту в Белгороде имеют прямое отношение иностранные спонсоры Украины, поставляющие Киеву вооружение. При этом он отметил, что эти же спонсоры прикрывают киевский режим на международных площадках, «по сути, легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности».