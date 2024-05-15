Москва, 15 мая, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и Украины должен быть включен в обсуждение в случае проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он подчеркнул, что гарантии должны быть надежными. Путин также подчеркнул, что Россия настроена на всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта мирными средствами.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на безопасность, но не за счёт создания угроз для России. По его словам, указанный принцип крайне важно учитывать.

Российский лидер добавил, что Москва никогда не отвергала возможность переговоров в отличие от Киева. Власти Украины запретили такой диалог на законодательном уровне.