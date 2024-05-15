Севастополь, 15 мая, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что в частном секторе в районе улицы Федоровской упали обломки сбитой ракеты. По его словам, сведения о пострадавших уточняется.

Кроме того, Развожаев предупредил, что после падения обломков возможно обнаружение частей, которые не сдетонировали. Он добавил, что специалисты пытаются установить тип уничтоженных ракет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 мая Развожаев написал, что российские средства противовоздушной обороны ведут работу по уничтожению воздушных целей в Севастополе. После он проинформировал о том, что в акватории возле города и в районе аэродрома «Бельбек» удалось сбить несколько ракет.

Он также отметил, что из-за упавших осколков в районе села Полюшко началось возгорание, которое ликвидировано.