Москва, 15 мая, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Задачи, поставленные в послании Федеральному собранию носят фундаментальный характер, но российские власти понимают, как их решить. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, текст опубликован 15 мая на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить», — пояснил российский лидер.

Как отметил президент России, для решения поставленных в послании задач есть необходимые ресурсы и возможности, консолидированная воля народа, а также богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества.

Также Путин указал, что за последние несколько лет в России проделали колоссальную работу по налаживанию эффективной системы управления экономикой. Правительство России и профильные ведомства пользуются большими массивами данных, все отрасли народного хозяйства и всю территорию России охватывают вычислительные сети и современные цифровые платформы. Российский лидер подчеркнул, что работа по повышению долгосрочности планирования, реализации программ и национальных проектов будет продолжаться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил российский лидер Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Xinhua, перед Российской Федерацией стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик мира.

Владимир Путин напомнил, что на сегодняшний день Россия уже входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.