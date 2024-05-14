Севастополь, 15 мая, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Система противовоздушная обороны (ПВО) работает в Севастополе, сообщил 15 мая губернатор города Михаил Развожаев.

Mil.ru Залп ПВО

«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал о в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей направиться во временные укрытия или в безопасные места.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 12 на 13 мая российские силы ПВО пресекли попытки массированной атаки ВСУ с использованием беспилотников на объекты на территории России. Военные сбили 47 воздушных целей.

Днём 13 мая появилась информация о том, что в небе над Крымом Вооружённые силы России уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь дронов, выпущенных украинскими войсками.