В Севастополе сообщили о работе системы ПВО по уничтожению воздушных целей
Развожаев: в Севастополе применили систему ПВО для уничтожения целей в воздухе
Севастополь, 15 мая, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Система противовоздушная обороны (ПВО) работает в Севастополе, сообщил 15 мая губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал о в своём Telegram-канале.
Глава города отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей направиться во временные укрытия или в безопасные места.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 12 на 13 мая российские силы ПВО пресекли попытки массированной атаки ВСУ с использованием беспилотников на объекты на территории России. Военные сбили 47 воздушных целей.
Днём 13 мая появилась информация о том, что в небе над Крымом Вооружённые силы России уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь дронов, выпущенных украинскими войсками.