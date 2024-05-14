Москва, 15 мая, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Перед Российской Федерацией стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик мира, заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Xinhua, опубликованном 15 мая на официальном сайте Кремля в преддверии визита российского лидера в КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — указал российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что на сегодняшний день Россия уже входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.

Достичь таких целей возможно благодаря повышению эффективности долгосрочного планирования, реализации программ, национальных проектов, внедрению научных достижений, инноваций, новых технологий, и подготовке квалифицированных специалистов, подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая официальный сайт Кремля в преддверии визита Владимира Путина в Китай опубликовал интервью главы государства китайскому информационному агентству Синьхуа, в ходе которого Путин ответил на вопросы журналистов, оценил российски-китайские отношения и дал положительную оценку подходам Пекина к урегулированию конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит пройдёт с 16 по 17 мая.