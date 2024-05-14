Москва, 15 мая, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому информационному агентству Xinhua в преддверии его поездки в Китай. Текст разговора с российским лидером опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В беседе с журналистам глава государства отметил, что Москва оценивает положительно подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Он добавил, что китайские власти понимают первопричины происходящего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кремль объявил, что Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит пройдёт с 16 по 17 мая.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что к поездке президента в Пекин подготовили большой объём двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. Он добавил, что всего в присутствии глава государств планируют подписать 11 межправительственных документов.

16 мая в Пекине пройдёт неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина. 17 мая президент России выступит перед студентами одного из крупнейших в КНР вузов Харбинского политехнического университета.

Эксперт по развитию деловых контактов с КНР, сопредседатель Ассоциации содействия повороту на Восток (АСПВ) Максим Кузнецов в беседе с ИА Регнум предположил, что Путин в Китае, вероятнее всего, обсудит со Си Цзиньпином широкий круг важных вопросов, в том числе тему двусторонних финансовых расчётов. Он также допустил, что стороны обсудят непублично отдельные наиболее чувствительные проблемы.