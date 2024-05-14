Москва, 15 мая, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Список лекарств, опубликованный в социальных сетях, после приёма которых якобы запрещено управлять автомобилем, на самом деле носит информационный характер и не устанавливает запрет или санкции за его нарушение. Об этом 14 мая сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем якобы нежелательно или вообще запрещено. Нилов пояснил, что список он получил от Минздрава РФ в ответ на соответствующий запрос. В перечень вошёл 281 препарат, в том числе широко известные «Парацетамол +», «Супрастин» и «Аспирин». Список вызвал множество вопросов и откликов в социальных сетях.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня», — уточняется в сообщении Минздрава.

Поясняется, что представленный список лекарств, в который вошли в том числе седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт, носит исключительно информационный характер.

В ведомстве подчеркнули, что ряд препаратов на самом деле могут негативно повлиять на способность управления автомобилем, так как снижают быстроту реакции и вызывают сонливость. После приёма таких препаратов не рекомендуется водить автомобиль.

В Минздраве напомнили, что вся информация о негативном влиянии препарата на способность управлять транспортным средством или механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению, которая в обязательном порядке прикладывается к лекарству.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минздрав исключил из стандарта медицинской помощи взрослым при ОРВИ антибиотики. При этом ведомство утвердило возможность посещения врача — акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога для диагностики ОРВИ. До этого диагноз вынести могли инфекционисты, кардиологи, неврологи, оториноларингологи и терапевты.

В разговоре с ИА Регнум врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. По её словам, в России в каждом доме должны быть средства, которые помогают всегда. Например, это аспирин.

В свою очередь врач-терапевт Александр Лаврищев призвал не принимать антибиотики, если их не назначил врач.