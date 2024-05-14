Москва, 15 мая, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Россиии Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщило правительство России.

Kipelok Здание ФТС России

«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано», — уточнили в пресс-службе.

С 10 февраля 2023 года исполняющим обязанности главы ведомства работал Руслан Давыдов. До него ФТС возглавлял Владимир Булавин.

Как сообщило ИА Регнум, 14 мая президент России Владимир Путинутвердил новый состав правительства. Он также подписал указы о назначении новых членов кабмина.

После этого Путин провёл совещание с новым составом правительства. Он поручил кабмину в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.

Кроме того, глава государства указал участникам встречи на важность выстраивания работы на следующие шесть лет.