Москва, 14 мая, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Благодарность за поддержку выразил президенту России Владимиру Путину премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом совещании президента с новым составом правительства. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры», — указал Мишустин в ходе встречи.

Кроме того, премьер-министр назвал правительство командой главы государства, и заверил, что эта команда готова приступить к выполнению всех поставленных задач.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Путин начал совещание с премьер-министром России Мишустиным и новым составом правительства.

Российский лидер 14 мая утвердил новый состав правительства и подписал указы о назначении новых членов кабинета министров. Первым вице-премьером стал Денис Мантуров.

Путин 10 мая внёс на рассмотрение кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Нижняя палата российского парламента в тот же день утвердила его в должности.

11 мая Мишустин внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России. 13 мая депутаты ГД утвердили кандидатуры заместителей председателя правительства.

Нижняя палата парламента 14 мая утвердила все кандидатуры, предложенные Мишустиным, на должности глав министерств.

Правительство России сложило полномочия 7 мая в связи со вступлением Путина в должность после переизбрания.