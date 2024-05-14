Москва, 14 мая, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Новый состав правительства Российской Федерации укрепился губернаторским корпусом, что поспособствует поддержанию и укреплению обратной связи с регионами и обеспечит преемственность государственных программ. Об этом в ходе совещания членов кабмина с президентом России Владимиром Путиным 14 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Состав правительства, Владимир Владимирович, Вы знаете, в целом сохранился. Был укреплён за счёт губернаторского корпуса, и это очень важно», — указал Мишустин.

Он отметил, что укрепление состава кабмина позволит обеспечить как преемственность государственных программ и национальных проектов, так и обратную связь с российскими регионами.

Также Михаил Мишустин в ходе выступления заявил, что выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной задачей правительства. В завершение своей речи премьер-министр поблагодарил главу государства за поддержку и назвал правительство командой Путина.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Владимир Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации. Российский лидер подписал указы о назначении новых членов кабмина. Таким образом, первым вице-премьер стал Денис Мантуров, а Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко сохранили должности вице-премьером. Кроме того, посты заместителя председателя правительства получили Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.

Во вторник вечером глава государства начал в Кремле совещание с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и новым составом правительства. Заранее об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.