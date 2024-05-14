Москва, 14 мая, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Министров, работавших в предыдущем составе правительства, наградят государственными наградами за достойную работу. Об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

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«По представлению председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина — ред.) мною подписан сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — пояснил глава России на первом совещании с новым составом правительства.

Путин отметил, что, по его мнению, решение о награждении — правильное. Российский лидер поблагодарил министров за работ и поздравил с государственными наградами.

Кроме того, Путин указал, что 15 мая он намерен встретиться с членами правительства, покинувшими свои посты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин провёл первую встречу с обновлённым составом правительства в Кремле. На совещании российский лидер поручил членам правительства в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.

Глава государства отметил, что впереди у властей России много задач. Он также подчеркнул необходимость для правительства действовать в едином строю с парламентом и регионами.

Президент России 14 мая утвердил новый состав правительства. Он подписал указы о назначении новых членов кабмина.

10 мая Путин внёс на рассмотрение кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Нижняя палата российского парламента в тот же день утвердила его в должности.

11 мая Мишустин внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России. 13 мая депутаты ГД утвердили кандидатуры заместителей председателя правительства.

14 мая нижняя палата парламента утвердила все кандидатуры, предложенные Мишустиным, на должности глав министерств.

Правительство России сложило полномочия 7 мая в связи со вступлением Путина в должность после переизбрания.