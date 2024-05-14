Москва, 14 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной задачей правительства. Об этом 14 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече членов нового состава кабмина с президентом Владимиром Путиным.

Duma.gov.ru

«Основная задача для нашего правительства — это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые Вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — указал Мишустин на совещании, трансляцию которого вёл Telegram-канал Кремля.

В ходе совещания Владимир Путин, обращаясь к членам правительства, призвал кабмин в максимально короткие сроки определить источники финансирования для реализации национальных проектов, программ по поддержке граждан и бизнеса. Вместе с тем российским лидер указал на важность выстраивания работы правительства на шестилетнюю перспективу.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Российский лидер подписал указы о назначении новых членов кабмина. Так, первым вице-премьер стал Денис Мантуров, должности вице-премьеров сохранили Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Кроме того, посты заместителя председателя правительства получили Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.

Вечером 14 мая Владимир Путин начал в Кремле совещание с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и новым составом правительства. Заранее об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.