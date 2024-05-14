Москва, 14 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы. Об этом он заявил на совещании с новым составом кабмина 14 мая.

Kremlin.ru

Речь идёт о инициативах, которые были озвучены в ходе обсуждений кандидатур руководителей министерств.

«Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы», — сказал глава государства.

По словам Путина, в ходе встреч в правительстве их участники наверняка обсуждали состояние отраслей и работу, которую следует сделать, чтобы реализовать все имеющиеся у планы.

Как сообщило ИА Регнум, 12 мая профильные комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры на должности членов правительства, предложенные ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным.

13 мая нижняя палата российского парламента утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства, а на следующий день — все кандидатуры руководителей федеральных министерств.

14 мая Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Он подписал указы о назначении новых членов кабмина.