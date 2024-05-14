Москва, 14 мая, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Правительству РФ следует в максимально кроткие сроки определить источники финансирования программ поддержки граждан и бизнеса, заявил президент России Владимир Путин 14 мая в ходе совещания с новым составом кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса», — сказал глава государства.

Он наполнил, что указанная работа велась на протяжении как минимум шести-восьми месяцев. По словам Путина, в случае необходимости определение источников финансирования нужно донастроить, но сделать это требуется как можно скорее.

Как сообщило ИА Регнум, 1 апреля Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Выполнить поручение правительство должно до 20 декабря 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина.