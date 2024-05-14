Москва, 14 мая, 2024, 23:15 — ИА Регнум. О важности выстраивания работы на шестилетнюю перспективу попросил не забывать новый состав правительства президент России Владимир Путин на личной встрече в Кремле. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Кремля.

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«У нас много задач. И мы с вами отработали практически все, что вы должны сделать в ближайшие три года, но не только. Мы договаривались также и о том, что мы будем выстраивать нашу работу на шестилетку. И прошу об этом тоже не забывать», — с такими словами обратился президент России к членам правительства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин начал совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным и новым составом правительства.

Президент Российской Федерации 14 мая утвердил новый состав правительства. Российский лидер подписал указы о назначении новых членов кабмина. Первым вице-премьером сталДенис Мантуров. О том, что вечером 14 мая Владимир Путин проведёт встречу с новым составом правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.