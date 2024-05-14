Москва, 14 мая, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал новое правительство серьезно отнестись к реализации намеченных планов. Об этом он заявил 14 мая на совещании с новым составом кабмина.

Kremlin.ru

Глава государства отметил, что впереди у властей России много задач. Он также подчеркнул необходимость для правительства действовать в едином строю с парламентом и регионами.

Путин попросил руководство правительство оказать всю необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах. По словам российского лидера, он рассчитывает на то, что четверо новых министров, которые пришли из субъектов РФ, применят свои лучшие навыки для решения задач при работе на федеральном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая Госдума утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства, а 14 мая — все кандидатуры на должности руководителей министерств.

В этот же день Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Он подписал указы о назначении новых членов кабмина.