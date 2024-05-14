Москва, 14 мая, 2024, 23:17 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня национальных приоритетов состоялась пленарная сессия «Возможности будущего: технологическое лидерство в промышленности», в которой приняли участие Министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация «Росатом». Об этом во вторник, 14 мая, сообщили в пресс-службе выставки.

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Участники сессии поделились ожиданиями в вопросе изменения архитектуры отрасли, внедрения высокотехнологических решений в современную отечественную промышленность, развитии производства новых материалов, химии, аддитивных технологий и робототехники. В рамках мероприятия эксперты также обсудили направления и перспективы реализации проектов технологического суверенитета страны, в том числе обновлённый национальный проект «Развитие производства новых материалов и химической продукции», запуск которого планируется в 2025 году.

«Мы с уверенностью можем сказать, что отечественная химическая промышленность достойно отвечает на вызовы, которые диктует время», — указал директор Департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов, напомнив, что с 2000 года объём производства базовой химической продукции вырос в два раза. Кроме того, за этот период было реализовано более 700 проектов, направленных на развитие отрасли.

Только за последний год суммарный объём инвестиций увеличился более чем в три раза, превысив отметку в один триллион рублей. По словам Смирнова, на текущий момент стоит задача по увеличению производства более чем в два с половиной раза. В то же время на фоне развития отрасли особое внимание необходимо уделять количеству квалифицированных специалистов.

«Сегодня численность людей, занятых в химическом комплексе, превышает 600 тысяч человек. Однако даже при таком количестве специалистов многие предприятия испытывают высокую потребность в профессиональных кадрах», — отметил Смирнов.

В связи с этим необходимо обеспечить подготовку специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также побуждать интерес к химии среди школьников, чтобы обеспечить приток специалистов в будущем.

Тему о потребности в квалифицированных специалистах поддержала и член комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по промышленности и торговли Мария Василькова. По её словам, вопрос обеспеченности квалифицированными кадрами становится первоочередным на фоне потребности в технологическом переходе и в условиях изменений квалификационных требований. Также Василькова подчеркнула, что химическая промышленность — это базовая отрасль, одно рабочее место в которой создаёт сразу восемь рабочих мест в смежных отраслях.

В пленарной сессии также приняли участие директор по технологическому развитию Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Андрей Шевченко, исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково» Алексей Беляков, основатель Группы компании «Титан» Михаил Сутягинский и другие.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что в стране будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России. Также Путин подчеркнул важность производства станков, робототехники, всех видов транспорта. Вместе с тем президент заявил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которой можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации. Путин также подчеркнул, что Россия должна войти в число 25 стран мира по числу промышленных роботов к 2030 году.