Москва, 14 мая, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с новым составом правительства во вторник, 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

«Да. Ждём такую встречу», — приводят его слова «Известия».

Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли у президента сегодня встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным или всем правительством после утверждения нового состава.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин утвердил новый состав правительства. Глава государства подписал указы о назначении новых членов кабмина.

После инаугурации Путина правительство 7 мая ушло в отставку. Глава государства 10 мая внёс кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Госдума в тот же день утвердила его в должности.

Мишустин 11 мая внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России. На четыре поста он выдвинул губернаторов.

Госдума на заседании 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства, а 14 мая — все кандидатуры, предложенные Мишутиным, на должности руководителей федеральных министерств.