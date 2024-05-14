Москва, 14 мая, 2024, 20:35 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 53 лет умер известный журналист и политический обозреватель Максим Кононенко, сообщил 14 мая Telegram-канал «112».

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По информации издания, ему стало плохо в собственной квартире, мужчину госпитализировали, но у врачей не получилось его спасти.

Причина смерти журналиста не сообщается. Известно, что он проживал в Новомосковском административном округе столицы, в посёлке Мосрентген.

Максим Кононенко родился 13 марта 1971 года в Апатитах в Мурманской области. В Москву он переехал в 1988 году и поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Он работал в сфере программирования, а также публиковал обзоры про поп-музыку, стал сотрудничать с рядом изданий.

Кононенко в том числе вёл рубрику на радио «Вести FM», работал в интернет-подразделении Первого канала, был ведущим на НТВ. С 2013 по 2017 год был колумнистом «Известий». Он также сотрудничал с «РИА Новости», «RT на русском», «Лентой. ру», «Газетой.Ru» и другими изданиями.