Москва, 14 мая, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Правительства России и Белоруссии обсуждают возможность отменить роуминг между странами, сообщил 14 мая исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев во время заседания в Госдуме.

duma.gov.ru

«Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией», — сказал он.

Шадаев добавил, что уже получилось снизить стоимость этой услуги в десятки раз, осталось договориться о полной отмене платы за роуминг. Российские операторы согласились пойти на убытки, но белорусские операторы ещё не дали согласия, так как считают большими вероятные финансовые потери, отметил он.

«Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают, но мы его дожимаем, было соответствующее поручение президента на эту тему», — заявил он.

Отмену роуминга между Россией и Белоруссией обсуждают не первый год. В июле 2017 года в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Его авторы подчеркнули, что отмена этой услуги будет способствовать интеграционным процессам между странами.

Россия и Белоруссия договорились о снижении тарифа на роуминг на постоянной основе с 1 сентября 2021 года. Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко договорились, что стороны в перспективе отменят роуминг на территории Союзного государства.