Волгоград, 14 мая, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Отец и мачеха в Волгограде били пятилетнего мальчика и тушили об него окурки. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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«Фигуранты не только избивали ребенка, но и тушили об сына окурки сигарет. В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, на протяжении двух лет фигуранты избивали ребенка, причиняя ему физическую боль и психические страдания.

Отмечается, что подозреваемых задержали, в отношении них возбудили уголовное дело. Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальный центр, где ему оказывают необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 12-летнюю девочку, которую бил и сажал на цепь отец, обнаружили в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По версии следствия, 43-летний мужчина систематически бил дочь, ограничивал в еде, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов. Это продолжалось с 2023 года. Правоохранители узнали о происходящем после того, как девочка попала в больницу.