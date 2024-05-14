Чебоксары, 14 мая, 2024, 20:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах два пассажира автобуса выпали из салона на ходу, когда внезапно открылись двери. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

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Автобус следовал по маршруту № 331 Чебоксары — Новочебоксарск. Инцидент произошел при подъезде к остановке «улица Суворова».

«По предварительным данным, водитель автобуса открыл двери во время движения, в результате чего из салона выпали 43-летний мужчина и 20-летняя девушка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших с травмами в больницу. Врачи после осмотра назначили амбулаторное лечение.

В отношении 55-летнего водителя маршрутного автобуса сотрудники чебоксарской Госавтоинспекции составили административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). Правоохранители добавили, что водитель прошел медосвидетельствование — он управлял автобусом трезвым.

25 февраля в Казахстане из автобуса на ходу выпала женщина. Она стояла в переполненном салоне у неполностью закрывшейся двери. Водитель потерю пассажирки не заметил, а стоявшие рядом люди просто закрыли дверь.

8 апреля в Самарской области при опрокидывании автобуса погибли два пассажира. Еще десятерых доставили в больницу. Транспортное средство перевернулось ночью. Причиной могло стать превышение скорости.